Jere Klein queda con arresto domiciliario nocturno tras ser detenido por microtráfico
El artista urbano fue sorprendido al volante sin licencia y portando sustancias ilícitas.
Este miércoles, el cantante urbano Jere Klein fue formalizado luego de ser detenido la tarde de ayer por microtráfico de drogas.
En concreto, el artista enfrentó cargos por tráfico de drogas en pequeñas cantidades, conducir bajo los efectos de estupefacientes y no portar licencia de conducir.
Tras la audiencia, la voz de "Chika Mala" quedó con arresto domiciliario nocturno y arraigo nacional.
En tanto, el matinal "Contigo en la Mañana" de Chilevisión reportó que Jeremías Tobar, nombre real del cantante, se mostró agresivo con los medios de comunicación, además de reírse mientras relataban los hechos.
El joven de 19 años, fue sorprendido al volante por Carabineros en la comuna de Lo Prado, reconociendo no tener licencia y portando sustancias ilícitas en sus ropas y sustancias dosificadas, además de llevar casi $2 millones en efectivo.
Previamente, Jere Klein se había visto envuelto en otra investigación por drogas, dentro de un operativo en septiembre donde se hallanaron 19 viviendas, resultando con 17 detenidos.