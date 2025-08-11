Síguenos:
Tópicos: Magazine | Música | Música chilena

Nano Stern relató traumática experiencia sobre un avión: "Gritos, humo... yo sudaba"

Publicado:
Autor: Cooperativa.cl

El cantautor hizo un poema para contar su vivencia en un vuelo.

Nano Stern relató traumática experiencia sobre un avión:
El cantautor Nano Stern relató una traumática experiencia a bordo de un vuelo con destino a Santiago.

A través de sus redes sociales el músico detalló, en un poema, la emergencia que vivió durante un viaje en avión por un aparente desperfecto técnico. "Hoy día, mientras volaba, volviendo casi a Santiago, el avión sufrió un estrago. Gritos, humo... Yo sudaba", escribió.

Stern reconoció que incluso pensó en su muerte y en "morirme agradecido", aunque el piloto a cargo logró solucionar la situación y el incidente no pasó a mayores.

"Nunca había estado tan asustado en pleno vuelo. Casi se me cayó el pelo", agregó Nano Stern.

