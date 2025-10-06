Pedro Peirano sobre el Tiny Desk de 31 Minutos: "Representar a nuestro país nos emociona"

El esperado Tiny Desk de 31 Minutos, banda musical que nació a raíz de la serie infantil del mismo nombre, estrenó este lunes.

En la sesión, el grupo de títeres hizo un repaso por grandes éxitos como "Mi Equilibrio Espitiritual", "Mi muñeca me habló" y "Yo nunca vi televisión" en una íntima presentación marcada por el característico humor del programa.

Sobre esta invitación, que forma parte del "Mes de la Música Latina", Pedro Peirano, creador del show y voz de Tulio Triviño, confesó a Cooperativa que "ser considerado músico latino y representar a nuestro país realmente nos emociona".

"Todo lo que nos ha pasado con 31 Minutos siempre es sorpresivo para nosotros porque no sabíamos por dónde iba a ir", comentó.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por NPR Music (@nprmusic)

Así fue la preparación de 31 Minutos para Tiny Desk

Respecto a la preparación para la sesión, que ya cuenta con 806.682 reproducciones en YouTube, la banda recreó los estudios de NPR para los ensayos.

"Nos preparamos harto, hicimos una recreación del set de allá para poder ensayar, así que creo que lo hemos enfrentado muy profesionalmente", reveló Peirano.

Y añadió: "Yo creo que teníamos más entrenamiento para esto que para los shows en vivo, porque esto es más cercano a la tele, donde partió 31 Minutos. Ocupamos mucho de los trucos y sorpresas que tiene la presentación de Tiny Desk, son propios de la tele, entonces el formato nos viene bien".

En cuanto a las expectativas sobre esta presentación, la voz de Tulio fue sincero: "La verdad es que nunca hemos calculado lo que va a pasar después (...) Yo supongo que vamos a llegar a gente que nunca ha visto 31 Minutos, y también a gente que conoce 31 Minutos y que no lo ha visto en esta dimensión, así que esperamos obviamente que lo vea todo el mundo".

"Hace dos años, no sabíamos que íbamos a hacer una película, que íbamos a hacer un museo, no sabíamos que íbamos a hacer Tiny Desk. Entonces todas esas cosas se presentan ante nosotros y nosotros lo vemos como oportunidades que van creciendo, yo creo que porque el programa o 31 Minutos es lo que entusiasma a otra gente, que nos propone cosas y nosotros así hacemos, así es como funciona", cerró.