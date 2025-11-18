FOJI reúne a jóvenes músicos de 5 regiones en el Festival Fernando Rosas 2025

La Fundación de Orquestas Juveniles e Infantiles de Chile (FOJI) anunció la versión XIX Festival de Orquestas Juveniles Fernando Rosas 2025, un encuentro que reunirá a 10 orquestas de distintas comunas: Copiapó, Pudahuel, Puerto Montt, Rancagua, Santiago, Talca y Temuco.

Los dos conciertos gratuitos, a realizarse el 28 de noviembre a las 15:00 y 19:00 horas en el Teatro Municipal de Santiago, contarán con 470 jóvenes músicos entre 7 y 23 años en escena.

La actividad, organizada por la Fundación en colaboración con el Teatro Municipal de Santiago y financiada por el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, busca ofrecer nuevamente a las conjuntos orquestales de las comunas presentarse en uno de los espacios más importantes del país para compartir su trabajo y desarrollo artístico, el cual está pronto a cumplir dos décadas de existencia.

"Con este festival, la Fundación reafirma su compromiso de continuar promoviendo un espacio de encuentro para las orquestas comunales a lo largo de Chile en uno de los escenarios más importantes que tiene el país: el Teatro Municipal de Santiago. Diez orquestas provenientes de cinco regiones distintas podrán dialogar, compartir sus visiones y dar continuidad al legado del maestro Rosas, basado principalmente en la democratización y difusión de la música a lo largo de todo Chile", declaró Pablo Aranda, compositor y director ejecutivo de FOJI.

El evento se dividirá en dos bloques: el primer concierto a las 15:00 horas, con cinco orquestas en escena, y una segunda presentación a las 19:00, donde participarán las cinco restantes. El programa incluirá un repertorio variado que combinará piezas clásicas con arreglos orquestales de obras populares chilenas, entre ellas temas de Los Jaivas y Violeta Parra.

¿Cómo obtener entradas?

Si bien, el festival es completamente gratuito, requiere retiro previo de entradas en la boletería del Teatro Municipal de Santiago (Agustinas 794), y estarán disponibles el día jueves 20 de noviembre de 9:00 a 18:00 horas para retirar su entrada de forma física. Cada persona podrá retirar un máximo de dos tickets.