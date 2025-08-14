Juicio con Daddy Yankee: exposa deberá entregar sus dispositivos electrónicos

Una jueza del Tribunal Federal de Hato Rey en San Juan, Puerto Rico, instruyó a Mireddys González, exesposa de Daddy Yankee, entregar una tablet, un teléfono y un computador con correos y archivos eliminados de la corporación El Cartel Records.

La orden busca extraer información relevante para el caso judicial que enfrenta el artista con González y su hermana, Ayeisha González, por presunta destrucción de datos de El Cartel Records y Los Cangris, Inc., alegando violaciones a la Ley de Fraude y Abuso Informático y a la Ley de Comunicaciones Almacenadas.

Según la querella, las hermanas habrían accedido sin autorización y borrado material clave, incluyendo información sobre la gira "La Última Vuelta" y la venta de su catálogo musical, por lo que el "Cangri" reclama una indemnización de 12 millones de dólares.

La disputa comenzó en diciembre de 2024, cuando, según los abogados, las González transfirieron 100 millones de dólares desde cuentas corporativas a cuentas personales sin el consentimiento de Ramón Ayala Rodríguez, nombre real de Daddy Yankee.

En la audiencia se advirtió que cualquier manipulación de los equipos antes de su devolución constituirá desacato. A su llegada al tribunal junto a su abogado Víctor Acevedo Hernández, Daddy Yankee expresó: "Que en la paz de Dios termine. Vamos pa' encima".

La separación de la pareja se confirmó a finales de 2024 y el divorcio se hizo oficial en febrero pasado, tras casi tres décadas de matrimonio y dos hijos en común.