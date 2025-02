Ozzy Osbourne confiesa que "no puede caminar" tras anunciar último concierto con Black Sabbath

El legendario músico Ozzy Osbourne abordó su estado de salud ante su regreso a los escenarios junto a Black Sabbath.

Luego de anunciar un concierto de despedida, que reunirá a la banda por última vez, el artista se sinceró sobre las dificultades del Parkinson.

"He llegado al 2025. No puedo caminar, pero, ¿sabes qué pensaba en las fiestas? Me quejo mucho, pero sigo vivo", dijo en su programa radial en SiriusXM.

Bajo esta línea, el "Príncipe de las tinieblas" añadió: "Puede que lamente el no poder caminar, pero miro alrededor y hay gente que no hizo ni la mitad de lo que yo hice y no llegó hasta este punto".

Previamente, su esposa y manager Sharon Osbourne, reveló que la enfermedad "ha afectado diferentes partes de su cuerpo, pero su voz está tan bien como siempre".

Osbourne, de 76 años, se retirará definitivamente luego de su presentación en el evento "Back To The Beggining", a realizarse el próximo 5 de julio en Birmingham.