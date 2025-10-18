Síguenos:
Música

Panorama gratuito: Orquestas juveniles celebrarán el Día de la Música Internacional

Publicado:
Autor: Cooperativa.cl

Las entradas deben ser retiradas de forma digital en la página de Teatro CorpArtes.

El 23 de octubre, la Orquesta Sinfónica Nacional Juvenil (OSNJ) de la Fundación de Orquestas Juveniles e Infantiles de Chile (FOJI) se presentará de forma gratuita en el Teatro CorpArtes.

La obra central del programa es Scheherazade, del ruso Nikolai Rimsky-Korsakov. 

¿Cómo asistir al concierto?

El concierto del 23 de octubre en el Teatro CorpArtes iniciará a las 20:00 horas, y las entradas estarán disponibles para su retiro digital el jueves 16 de octubre a través de la página web del Teatro, de forma gratuita.

Las personas que cuenten con credencial de la Red Chile Cuida, contarán con acceso preferencial el día del concierto previa inscripción.

¿Cuál es el programa del concierto?

- Rodrigo Cádiz - Autopoiesis [estreno mundial]
- Frederic Chopin - Concierto Nº 2 para Piano y Orquesta Opus 21
1. Maestoso
2. Larghetto
3. Allegro vivace
Solista: Bárbara Sanhueza
- Nikolay Rimsky-Korsakov - Scheherazade opus 35
1. El mar y el barco de Simbad
2. La leyenda del príncipe Kalendar
3. El joven príncipe y la joven princesa
4. Festival en Bagdad

