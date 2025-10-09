Paul Anka vuelve a Chile y recuerda el terremoto de 2010: "Fue algo que nunca olvidaré"

Con casi siete décadas de carrera, Paul Anka volverá a Chile el próximo 6 de noviembre para un concierto al aire libre en el espacio Jardines de El Mercurio, bajo el nombre de "A Night With Paul Anka".

En este este contexto, Cooperativa pudo conversar con el cantante, quien mantiene un fuerte vínculo con nuestro país desde su primera visita en 1960, hasta su espectacular presentación en el Festival de Viña de 2010.

"Estoy feliz de estar de vuelta", partió diciendo el artista. "He estado en Chile muchas veces y dentro de esas veces, Viña está muy cercano en mi memoria, en mi corazón (...) Yo siempre he querido Chile, desde un principio, desde siempre, desde chico", añadió.

Si embargo, el hombre tras éxitos como "Diana" y "My Way" afirmó que su mayor recuerdo de territorio nacional fue para su show en la Quinta Vergara en 2010, que ocurrió a pocos días del terremoto del 27 de febrero.

"De muchos recuerdos, el más memorable es el momento en el que salí del avión. Lamentablemente, hubo un enorme terremoto. Llevaba una hora en el aire y el piloto nos dijo que algunas de personas de mi equipo no pudieron salir. Así que eso está en mi memoria (...) Pensar en la gente chilena, el país, esperando que no tuvieramos ningún problema, que todo iba a estar bien", señaló.

En el escenario a los 89

Con una amplia trayectoria, que ha incluido trabajar con figuras como Frank Sinatra y Michael Jackson, Anka aseguró que "desde pequeño siempre supe que iba a escribir, que iba a ser escritor. Eso me ha mantenido diferente de todos los demás".

En este contexto, el músico canadiense rememoró que su pasión por escribir comenzó incluso antes de dedicarse a la música profesionalmente. Ganó premios en Canadá por sus cuentos y trabajó en periodismo juvenil, lo que le permitió desarrollar un estilo propio. "La escritura ha sido muy importante para mí porque me ha permitido crecer y evolucionar, hacer canciones más sofisticadas y conectarme con mi público de manera profunda", explicó.

A pesar de los años, el cantante destacó que sigue vigente a través de la tecnología y redes sociales, reconociendo que TikTok -plataforma que conoció gracias a su hijo- ha impulsado su música a nuevas generaciones.

"Si no fuera por TikTok y la tecnología, no estaríamos hablando de esto. Las canciones de calidad, con palabras y emociones universales, sobreviven a través de cada década", indicó, subrayando que la esencia de sus canciones permanece intacta.

Sobre sus próximos proyectos, el gran crooner adelantó un nuevo álbum con 15 canciones, un documental sobre su vida para HBO y una obra de teatro en Broadway que tomará dos años en completarse. Asimismo, aseguró sentirse bendecido por seguir cumpliendo los sueños de su juventud y destacando que su pasión por la música.

Finalmente, el artista expresó su afecto y cercanía con Chile, país que considera uno de sus favoritos, explicando que, al planear su regreso, pensó en los gustos de su público: clásicos de su juventud, tributos a Sammy Davis Jr., canciones de Michael Jackson y melodías que conecten con generaciones jóvenes y mayores.

"Estoy contento de que los fans de siempre sigan apoyándome y que los jóvenes me descubran por TikTok. Mi objetivo es compartir amor y música con todos", concluyó, destacando la importancia de la conexión emocional con su público.