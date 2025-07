Paul McCartney no descansa: Se embarcará en nueva gira de conciertos con 83 años

El legendario Paul McCartney no tiene intenciones de descansar ni de alejarse de los escenarios. Con 83 años, y luego de tres años girando por el mundo, el ex The Beatles anunció una nueva gira para este 2025.

Bajo el concepto de "Got Back Tour", el aclamado músico agendó 19 presentaciones en Estados Unidos y Canadá entre el 29 de septiembre y el 25 de noviembre.

Estos serán los primeros shows de McCartney desde su paso por Sudamérica y Chile a fines de 2024 y de sus actuaciones en Europa durante diciembre pasado.

Las entradas para estos shows de Paul McCartney se pondrán a la venta el próximo viernes 18 de julio.