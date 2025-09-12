Pink Floyd anuncia masiva reedición de "Wish you were here" en su aniversario 50

El grupo Pink Floyd anunció una masiva reedición de su clásico disco "Wish you were here" por su aniversario número 50.

Esta nueva obra, que se estrenará en diversos formatos, contará con tres álbumes: el primero con el disco original de 1975, el segundo cuenta con temas inéditos y versiones preliminares de algunas de las canciones, y un tercero con registros del grupo en vivo.

Para celebrar el anuncio, la extinta banda presentó "The Machine Song", una versión temprana de "Welcome to the machine".

La versión del aniversario 50 de "Wish you were here" será lanzada el 12 de diciembre.