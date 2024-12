En la NFL: Beyoncé debutó canciones en vivo y cantó un cover de The Beatles

La estrella estadounidense Beyoncé protagonizó el show de mediotiempo del partido de la liga de fútbol americano entre los Houston Texans y los Baltimore Ravens, en su natal Houston, y aprovechó el momento para debutar en vivo canciones de su último disco, "Cowboy Carter".

La actuación incluyó como invitados a Post Malone, Shaboozey y su hija Blue Ivy Carter; y entre los temas hubo un cover de The Beatles: "Blackbird", del disco homónimo del cuarteto de Liverpool.

El show de Beyoncé en el Christmas Day football game fue emitido en forma exclusiva vía streaning por Netflix, bajo el título de "Beyoncé Bowl", en alusión al clásico show de mediotiempo que acapara la atención del mundo del espectáculo en el Super Bowl, la final de la liga, y que en febrero de 2025 estará a cargo de Kendrick Lamar.

Enjoy the Ho Ho Ho-down all over again.



Beyoncé’s show-stopping #NFLonNetflix Halftime performance will be available on Netflix as a standalone special. Coming soon… pic.twitter.com/TQZnbZ3Y2e