"Nos unió el desamor": el origen de la amistad entre Selena Gomez y Taylor Swift

Lo que comenzó como un vínculo incómodo por relaciones fallidas con hermanos Jonas se transformó en una de las amistades más sólidas del espectáculo: Selena Gomez y Taylor Swift.

Selena Gomez, de 33 años, confesó en el podcast "Therapuss", con Jake Shane, el origen de su conexión con Taylor Swift: ambas sufrieron rupturas casi simultáneas con Nick y Joe Jonas en 2008, cuando tenían 15 y 18 años respectivamente.

"Éramos jóvenes... ahora nos queremos. Lo mejor que nos dejaron esas relaciones fue la una a la otra", reveló la actriz. El dolor compartido las acercó: "Nos unió el desamor, como hacen las chicas, y nos quedamos para todos los altibajos. ¡16 años después, aquí estamos!".

Un momento clave de esta amistad fue cuando Swift le mostró "Love Story" antes de su lanzamiento. "Estábamos en un hotel... al escucharla supe que era una de las canciones más hermosas de la historia", recordó Gomez sobre el hit de "Fearless" que casi no era sencillo.

Hoy, lejos de aquellos dramas adolescentes, celebran juntas sus éxitos. En julio, Swift asistió a la fiesta de cumpleaños temática de los años '70 que Gomez organizó, donde posaron entre globos junto a Benny Blanco, prometido de la cantante.