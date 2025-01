Shanghái intenta convencer a Taylor Swift para realizar su primer show en China

La estrella estadounidense Taylor Swift podría actuar este 2025 en la ciudad oriental china de Shanghái, afirmaron este martes la autoridad de cultura y turismo de la megalópolis del gigante asiático.

La institución confirmó hoy que ha mantenido "conversaciones preliminares" con el equipo de Swift "con vistas una posible actuación en Shanghái", recoge la prensa local.

Si bien no hay nada definitivo, los funcionarios chinos aseguran ser "optimistas" sobre su posible concierto, que sería el primero de Swift en China.

El año pasado se especuló con que Swift actuaría en Hong Kong durante el paso de su gira por Asia, pero finalmente solo lo hizo en Tokio y Singapur.

La última gira de Swift, 'The Eras Tour', logró un hito en la historia de la industria musical tras recaudar más de 2.000 millones de dólares en la venta de entradas, según The New York Times.

La compañía productora de la cantante reportó al diario estadounidense que en los 21 meses que duró el espectáculo se ingresó un total de 2.077.618.725 dólares, el equivalente al doble de cualquier otra gira de conciertos en la historia.

'The Eras Tour' reunió en estadios y plazas de conciertos a más de diez millones de personas repartidas en los cinco continentes, lo que la convirtió en una de las más exitosas de la historia de la música pop.