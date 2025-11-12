Princesa Alba le entregó a Dua Lipa una camiseta de Colo Colo personalizada

La cantante Princesa Alba cumplió la promesa y le entregó a Dua Lipa un par de camisetas de Colo Colo.

La chilena, que fue la encargada de abrir los shows de la británica en Chile, posteó un registro en el que aparece haciéndole el regalo a la "pop star" internacional.

"Dios mío, es increíble. La amo. Incluso tiene muchos diamantes", comentó Dua Lipa al recibir una edición especial de la indumentaria del popular que cuenta con el antiguo escudo de la institución.

"Yo estaba tan nerviosa", aseguró la artista nacional en su publicación, la cual acumula miles de comentarios y "me gusta".