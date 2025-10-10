Productora del Tiny Desk y el éxito de 31 Minutos: "Hoy ser latino es controversial"

Con apenas 26 años la periodista Anamaría Sayre se ha transformado en una de las figuras más relevantes de la escena gracias a su trabajo en los conciertos Tiny Desk.

Tras haber llegado a hacer la práctica a la National Public Radio, esta comunicadora de origen mexicano hizo un trabajo destacado y se convirtió en la productora de este tipo de shows, en el cual reciéntemente brilló el grupo 31 Minutos.

"Si bien yo no esperaba que ocurriera lo que ocurrió, si me interesa traer proyectos que significan mucho para un país o para una comunidad", relató Anamaría Sayre a Cooperativa sobre el fichaje de "Tulio Triviño" y compañía.

"Obviamente traer títeres no era algo normal para nosotros, pero sentí que podía ser algo diferente y que podía conectar con la gente", agregó, destacando que, históricamente, Santiago ha sido una de las ciudades que más consume conciertos de Tiny Desk.

Arrollador éxito

Sobre el éxito de la presentación de 31 Minutos, Sayre indicó que las visitas al video (actualmente casi 7 millones) llegan por partes iguales desde búsquedas y recomendaciones del algoritmo, lo que da cuenta de que "se está hablando en las calles de este show".

"Esto demuestra que es tan viral en las calles como en las redes. Las cosas en el internet se pierden: están un rato y se van. Creo que este fenómeno va a durar más tiempo con 31 Minutos", sostuvo.

Finalmente destacó el carácter político de la presentación de 31 Minutos y aseguró que "hoy en día ser latino y traer arte latino es controversial, basta con ver la polémica de Bad Bunny y el Super Bowl".

"Significaba mucho tener estos títeres. Parte de mi trabajo es luchar y conseguir respeto para los latinos, pero para mi también es libertad", concluyó.