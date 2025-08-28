¿Quién es Chappell Roan? La revelación pop que debutará en Lollapalooza Chile

Este jueves, Lollapalooza Chile reveló el line up para su edición 2026, confirmando el debut de Chappell Roan en territorio nacional.

La cantante, cuyo trabajo ha sido elogiado por estrellas como Lady Gaga y Elton John, ha cautivado a la industria con su peculiar estética inspirada en las drag queens y letras que relatan sus experiencias, desde las dificultades para alcanzar la fama hasta el amor y desamor desde el punto de vista de la comunidad queer.

Con temas como "HOT TO GO!" y "Good Luck, Babe!", la ganadora del Grammy ha alcanzado la fama después de una década de altos y bajos, convirtiéndose en el show diurno con la multitud más grande de la historia en Lollapalooza Chicago 2024.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Lollapalooza (@lollapalooza)

¿Quién es Chappell Roan?

Nacida el 19 de febrero de 1998, Kayleigh Rose Amstutz creció en la conservadora localidad de Willard, Misuri, y su primer acercamiento con la música se dio alrededor de los 10 años, cuando aprendió a tocar el piano.

Tras comenzar a componer y a subir covers a YouTube en su adolescencia, la joven -cuyo nombre artístico homenajea a su fallecido abuelo, Dennis K. Chappell, utilizando también el título de la canción favorita de este, "The Strawberry Roan"- llamó la atención del sello Atlantic Records, firmando un contrato en 2015.

Sin embargo, el sueño de la artista se vio truncado en 2020, cuando el sello decidió despedirla luego de que sus lanzamientos -incluyendo la aclamada "Pink Pony Club" y "Love Me Anyway", sus primeros trabajos con Dan Nigro, habitual colaborador de Olivia Rodrigo- no fueran lo suficientemente rentables para la compañía.

El ascenso de una princesa del Medio Oeste

Mientras se desempeñaba en trabajos ocasionales, Amstutz siguió trabajando en su música de forma independiente, obteniendo un contrato editorial con Sony en 2022.

Por su parte, Nigro, con quien volvió a reunirse para componer "Naked In Manhattan" y "Casual", decidió apostar por la carrera de la cantante y fundar Amusement Records, con el que lanzó su álbum debut, "The Rise and Fall of a Midwest Princess", en septiembre de 2023.

Desde ahí, la artista ha tenido un meteórico ascenso al estrellato, apareciendo en el Billboard Hot 100 y protagonizando masivos conciertos alrededor del mundo, incluyendo festivales como Lollapalooza, Governors Ball, Reading Festival y Primavera Sound.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por ･ﾟ: *✧ Chappell Roan ✧*:･ﾟ (@chappellroan)

Un discurso que marcó historia

Más allá de la música, Roan ha declarado que su misión es ofrecer un espacio de representación y celebración para la comunidad LGBTQ+ -que ha quedado en evidencia con su particular estilo y en las letras que abordan la identidad y el deseo sin filtros-, donde el orgullo se viva con autenticidad y sin disculpas.

Asimismo, la ganadora del premio a Mejor Artista Nuevo en los Grammy 2025 aprovechó para denunciar a las grandes discográficas por las condiciones laborales de los artistas emergentesl.

"Me dije a mí misma que si alguna vez ganaba un Grammy y me ponía aquí delante de la gente más poderosa de la industria, exigiría que las discográficas que ganan millones de dólares gracias a los artistas les ofrecieran un salario digno y asistencia médica, especialmente a aquellos emergentes", dijo al momento de recibir el fonógrafo.

En este contexto, la joven relató su experiencia al ser fichada por Atlantic Records cuando aún era menor de edad, y las dificultades que tuvo para hallar trabajo después de ser despedida: "Fue devastador sentirme tan comprometida con mi arte y, a la vez, tan traicionada por el sistema (...) Las discográficas tienen que tratar a sus artistas como empleados valiosos, con un salario digno, seguro médico y protección", lanzó, abriendo el debate en la industria.

Pese al éxito, la autora de "My Kink Is Karma" ha asegurado que no tiene prisa en lanzar un segundo álbum, aunque ha mantenido a sus fans activos con sencillos como "The Giver" y "The Subway", este último convertido en su mayor éxito en listas internacionales.