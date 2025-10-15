Rosalía enloquece a sus fans con varias pistas de su nuevo álbum: se titularía "LUX"

La cantante Rosalía ha generado expectación entre sus seguidores al compartir una partitura en redes sociales, que parece ser un adelanto de su cuarto álbum.

A través de redes sociales, la catalana ha ido dejando pistas, como lo que sería el primer single del nuevo disco, símbolos que representan la espiritualidad en la música, y referencias explícitas a Berlín y su reconocida disco tecno, Berghain.

Los más avispados seguidores, vinculados al mundo de la música, han sabido determinar los apuntes que hacen referencia al "tempo" e incluso los instrumentos, lo que ha motivado un hilo de comentarios entre los internautas.

De TikTok a X pasando por Instagram y Substack, fanáticos han enloquecido con comentarios que piden a la cantante más datos sobre su nuevo disco, que llevaría el título de "LUX", teniendo en cuenta post anteriores de la autora de "Motomami".

El club berlinés, que ha celebrado recientemente su veinte aniversario, abre de viernes a lunes, tiene un acceso muy exclusivo y las fotografías están prohibidas en su interior.

La fachada y el lateral del emblemático cine Callao de la Gran Vía de Madrid también aparecieron este miércoles con el pentagrama, una imagen de Rosalía y un símbolo similar al de la paz.