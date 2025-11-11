Rosalía habla de su inspiración para "La Perla": "Si me hacen algo, yo lo digo"

Mucho se ha especulado sobre quién es el hombre que inspiró a Rosalía a escribir "La Perla", uno de los temas más comentados y alabados de su nuevo disco "Lux".

En la canción, la española le canta a un "terrorista emocional" y "red flag andante", a quien también califica como "tremendo desastre", "medalla olímpica de oro al más cabrón", "el podio de la gran desilusión", "ladrón de paz" y "decepción local", entre otras definiciones.

Entre los seguidores de Rosalía se ha especulado con que esta canción podría estar dirigida a Rauw Alejandro, el cantante colombiano con quien la europea tuvo un romance que terminó abruptamente y poco después de que lanzaran su EP conjunto "RЯ". El actor Jeremy Allen White ("The Bear") y el cantante C Tangana también han sido mencionados por sus relaciones con Rosalía.

¿Qué dijo Rosalía de La Perla?

Reciéntemente Rosalía visitó el programa "La Revuelta" de la televisión pública de España, donde hizo frente a los rumores y entregó detalles del origen de su polémica canción.

"La ranchera es un poco la inspiración, además del vals, un poco entre las dos", dijo la cantante respecto del ritmo de esta canción, la cual cuenta con la colaboración del grupo de corridos Yahritza Y Su Esencia.

Luego explicó que "a mí si alguien me hace algo, yo lo digo, yo verbalizo" y aseguró que la canción "me ha quedado a gusto". "Se puede decir mucho desde ahí... pero también hay mucha ficción. En un disco y en las canciones siempre hay ficción y no ficción, tiene que haber ese balance", complementó.

"¿Lo conozco yo?", inquirió el entrevistador David Broncano, y Rosalía replicó que "no puedo controlar a quien conoces y a quien no". "Voy a tener que revisar la lista de invitados y hacer el cruce", respondió el presentador. "Mándame tu top 3 de quienes crees que los candidatos", bromeó ella.

"El problema está en que no hay solo una perla en la vida. Es una pena, pero creo que todos conocemos más de un o una perla", cerró Rosalía.