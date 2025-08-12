Akriila cierra ciclo de shows gratuitos de Lollapalooza: Fecha, hora y lugar

La cantante Akriila será la protagonista de la quinta y última fecha del ciclo de shows gratuitos del festival Lollapalooza Chile.

Reciéntemente Gepe, De Saloon, Tikitiklip y Tomo Como Rey encabezaron sus propias presentaciones en diversos puntos de Santiago con un total de más de 20 mil asistentes.

Ahora la voz de "paranormal" hará lo propio con un concierto en la explanada del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos (Metro Quinta Normal) para este martes 12 de agosto a las 17:00 horas.

Lollapalooza Chile se realizará el 13, 14 y 15 de marzo en el Parque O'Higgins.