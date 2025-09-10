Alejandro Sanz vuelve a Chile con masivo show en un estadio: Recinto, fecha y entradas

El cantante Alejandro Sanz anunció su regreso a Chile de la mano de su nueva gira "¿Y ahora qué?" para 2026.

El español retornará al país tras su paso por la edición 2024 del Festival de Viña del Mar y con su recién estrenado EP "¿Y ahora qué?" bajo el brazo, además de los éxitos de su discografía.

Este trabajo incluye "Bésame", una nueva colaboración de Sanz con Shakira que ya se convirtió en éxito mundial y que sigue la senda de "La Tortura" y "Te lo agradezco, pero no", sus otras dos aclamadas colaboraciones.

¿Dónde y cuándo es?

El nuevo concierto de Alejandro Sanz en Chile se realizará el 28 de febrero de 2026 en el Estadio Bicentenario de La Florida.

Las entradas se pondrán a la venta el 15 de septiembre a través de Ticketmaster.