Brian Eno lidera histórico concierto benéfico por Palestina en el Wembley Arena

El legendario productor musical británico Brian Eno anunció el concierto "Together for Palestine", que se realizará el 17 de septiembre en el OVO Arena Wembley de Londres, con el objetivo de recaudar fondos y crear conciencia sobre la crisis humanitaria en Gaza.

El evento, organizado junto a Khaled Ziada, Khalid Abdalla y Tracey Seaward, contará con la participación de destacados artistas internacionales y los fondos serán canalizados a través de la ONG "Choose Love" para apoyar directamente a las víctimas del conflicto.

En un emotivo comunicado publicado en sus redes sociales, Eno expresó: "He trabajado con algunos de los artistas más importantes del mundo durante 50 años, pero uno de mis mayores arrepentimientos es que durante todo este tiempo, muchos hemos guardado silencio sobre Palestina".

El músico, conocido por su activismo, añadió: "Cuando organizaciones como Amnistía Internacional y Médicos Sin Fronteras hablan de genocidio, la moraleja es clara: no podemos seguir callados".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Brian Eno (@brianeno)

Artistas confirmados

El histórico evento benéfico del 17 de septiembre en el OVO Arena Wembley reunirá a un impresionante elenco de artistas comprometidos con la causa palestina. Todos los artistas participarán de forma gratuita, donando su talento para la causa humanitaria. Estos son los nombres confirmados hasta ahora:

Brian Eno (anfitrión y productor del evento)

Damon Albarn (vocalista de Blur y Gorillaz)

James Blake

Jamie XX (The xx)

Paloma Faith

Sampha

Bastille

Hot Chip

King Krule

Mabel

Obongjayar

Adnan Joubran (renombrado músico palestino)

Faraj Suleiman (compositor palestino)

Nai Barghouti (cantante palestina)

Greentea Peng

Rina Sawayama

Riz Ahmed (actor y rapero)

PinkPantheress

Coros y colaboraciones:

Rachel Chinouriri

Cat Burns

La organización ha señalado que habrá "más sorpresas por anunciar" en las próximas semanas, sugiriendo que podrían sumarse otros grandes nombres de la música internacional. "Ya sea en el escenario o por videollamada, esta es una oportunidad para unirnos y decir: 'esto no puede continuar'", subró Eno.

Mientras tanto, la polémica continúa tras las declaraciones en redes de Azealia Banks cuestionando los vínculos comerciales del recinto del evento con Israel, añadiendo capas de complejidad a este evento que busca, ante todo, llevar ayuda concreta a Gaza a través de la ONG "Choose Love".