Debut y despedida: Refused tocará en Chile por primera vez, con su gira final

La banda sueca de hardcore Refused tendrá su primer y último show en Chile, pues debutará en el país en el marco de la gira de despedida que realiza, cerrando una segunda etapa de actividad, iniciada en 2012 tras 14 años de silencio.

El concierto se realizará el 3 de noviembre en el Teatro Coliseo, y tiene entradas a la venta a través de Puntoticket, con valores de 46.000 pesos para cancha y 51.750 pesos para platea baja.

Formada en Umeå en 1991, la agrupación está además celebrando alrededor del mundo el cuarto de siglo de su disco más emblemático, "The Shape of Punk to Come", y enfocada en la gira con lo que cerrarán definitivamente su actividad musical, titulada "REFUSED ARE F**ING DEAD".