Delegación presidencial pide cambiar fecha del show de AC/DC por tope con el cambio de mando

A sólo horas de iniciar su venta de entradas, el esperado concierto que AC/DC ofrecerá en Chile en 2026 sufre un importante traspié.

Según reveló The Clinic, la Delegación presidencial de la Región Metropolitana, encabezada por Gonzalo Durán, exigirá el cambio de fecha del show debido a que este coincide con la fecha del próximo cambio de mando.

"El 11 de marzo es una fecha especialmente importante para el país, toda vez que se produce el cambio de mando presidencial. Ello requiere un despliegue importante de Carabineros, tanto en la Región Metropolitana como en Valparaíso. Si bien es cierto no hay una incompatibilidad legal, nos parece que no es aconsejable la realización (del show)", explicó Durán al citado medio.

En ese sentido el delegado presidencial recalcó que "hemos iniciado informalmente conversaciones destinadas a evaluar la posibilidad de hacer un ajuste en la fecha, con el propósito de que se pueda desarrollar sin inconvenientes dicho concierto, y al mismo tiempo sea compatible con todos los requerimientos institucionales que supone el cambio de mando".

Sobre la disposición de DG Medios, la autoridad señaló que "la productora ha tenido la mejor disposición, a objeto de garantizar la realización del evento y, al mismo tiempo, que sea adecuadamente compatible".

Por ahora la producción del concierto de AC/DC no ha informado si la fecha anunciada originalmente se mantendrá. La venta de entradas para este show comenzará este viernes 7 de noviembre a las 10:00 horas en Ticketmaster.