Director de Bizarro invita a devolver entradas ante críticas por shows de Bad Bunny en Chile

Daniel Merino, el director ejecutivo del Festival de Viña y una de las cabezas de la productora Bizarro, invitó a los fans de Bad Bunny a devolver sus entradas tras recibir críticas en redes sociales.

Todo comenzó cuando el mismo Merino planteó un detalle del espectáculo que el puertorriqueño dará en Chile en enero de 2026: la famosa Casita que se pudo ver en los más de 30 conciertos que Bad Bunny dio en Puerto Rico y donde se desarrolla parte de su presentación.

[DtMF Santiago] Entiendo que hay muchas preguntas la Casita de Benito en los shows de Santiago. La respuesta es que hasta ahora si viene, y se verá donde técnicamente es posible su ubicación. En diciembre se publicará una actualización del plano referencial en PuntoTicket. 🐰📸 — Daniel Merino (@IamDonDani) November 23, 2025

Entiendo que hay muchas preguntas la Casita de Benito en los shows de Santiago. La respuesta es que hasta ahora si viene, y se verá donde técnicamente es posible su ubicación", señaló Merino en su cuenta de X.

Allí recibió una avalancha de críticas de quienes consideraban que la Casita -que es parte del escenario del show- no se ubicara junto a las localidades más costosas. "¿Qué esperan? ¿Que la pongamos donde ustedes dicen sin medir nada de seguridad?", emplazó el ejecutivo de Bizarro, organizadora de los espectáculos en Santiago.

En ese sentido llamó a "quienes no estén de acuerdo" a que "devuelvan su ticket y el mismo pueda ser adquirido por otra persona". "El pagar una entrada no te da derecho a decirle a un artista donde se para y canta una canción. No funciona así. Podrás devolver tu ticket cuando se anuncie la ubicación de la Casita", le dijo a un usuario.

¿Dónde estará la Casita de Bad Bunny?

Luego de una serie de posteos -algunos de ellos con insultos personales al productor-, Merino anunció que "la Casita va a ir al final de la cancha, cerca de la galería".

"No pueden ser tan egoístas de pensar que porque compran el ticket más caro, tienen derecho a elegir que hace un artista. Pagaron más porque un pit tiene 1.500 personas cada uno, simple. Y en diciembre publicaremos el mapa nuevo", agregó.

"Y si no les gusta, a los de PIT y Cancha VIP van a poder devolver su ticket en diciembre, les avisaremos por email. Sorry si no les parece. Nadie los obliga a ir", concluyó Daniel Merino.