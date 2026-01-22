¿Viene a Chile? Harry Styles anuncia las fechas de su gira mundial

Este jueves, el cantante Harry Styles anunció las fechas de su próxima gira "Together, Together" para este 2026.

El tour del artista llega de la mano de su cuarto álbum de estudio, "Kiss All The Time. Disco, Occasionally", a estrenarse el próximo 6 de marzo y cuyo primer single, "Aperture", podrá escucharse este viernes 23 de enero.

El LP será el primer trabajo del británico en casi cuatro años, sucediendo al exitoso "Harry's House", ganador del Grammy al Álbum del año en 2023.

Asimismo, será su primera gira desde el "Love On Tour", espectáculo con el que visitó Chile en diciembre de 2022.

¿Harry Styles vendrá a Chile?

La gira del exOne Direction comenzará en Ámsterdam con seis fechas en el Johan Cruijff Arena, que se llevarán a cabo entre el 16 y 26 de mayo.

Posteriormente, pasará por Londres, Ciudad de México, Melbourne y Sydney, además de una residencia de 30 noches en el Madison Square Garden de Nueva York, que se desarrollará de agosto a septiembre.

Respecto a Sudamérica, Styles solo anunció dos fechas en São Paulo, Brasil en el Estadio Morumbis para el 17 y 18 de julio.

Por ahora, se espera que el cantante confirme más shows en otros países próximamente.