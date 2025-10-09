Laura Pausini confirma coordenadas de su regreso a Chile: Fecha, recinto y entradas

La cantante Laura Pausini anunció su regreso a Chile con dos masivos conciertos agendados para 2026.

La italiana volverá al país a casi dos años de su última visita y con su gira "Yo canto World Tour", en la cual pretende presentar temas de su nuevo álbum "Yo canto 2", un trabajo que sigue la senda de su recordado LP de 1996.

En paralelo Pausini estrenó una versión de "Mi historia entre tus dedos" ("La mia storia tra le dita"), el tema que inmortalizó su compatriota Gianluca Grignani a mediados de los 90.

Laura Pausini en Chile en 2026

Los conciertos de Laura Pausini en Chile se realizarán el 15 y 16 de abril de 2026 en el Movistar Arena.

Las entradas comenzarán su preventa este martes 14 de octubre a las 11:00 horas en Puntoticket.