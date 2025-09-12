Síguenos:
Tópicos: Magazine | Música | Shows en vivo

Locura sátira: Kidd Voodoo agendó nuevos shows y sumó 12 conciertos en Movistar Arena

Publicado:
Autor: Cooperativa.cl

El chileno agregó cinco nuevos conciertos para el mes de diciembre.

Locura sátira: Kidd Voodoo agendó nuevos shows y sumó 12 conciertos en Movistar Arena
En portada

El cantante Kidd Voodoo marcó un nuevo hito en la escena musical al agendar nuevos shows en el Movistar Arena, sumando un total de 12 presentaciones en un año.

Con motivo del lanzamiento de su gira internacional, el artista chileno quiso retornar al recinto que llenó en ocho ocasiones en julio pasado con un único show para diciembre.

Sin embargo, el éxito fue tal que terminó agendando cuatro nuevas actuaciones.

Además de sus ocho presentaciones pasadas, por ahora Kidd Voodoo actuará en el Movistar Arena los días 10, 11, 12, 15 y 16 de diciembre, conciertos con entradas disponibles en Puntoticket

Las + leídas
