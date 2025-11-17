Síguenos:
Tópicos: Magazine | Música | Shows en vivo

Lollapalooza Chile anuncia sideshow de Marina: Fecha, recinto y venta de entradas

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

La cantante galesa es el primer show paralelo confirmado por el festival.

Lollapalooza Chile anuncia sideshow de Marina: Fecha, recinto y venta de entradas
Este lunes, Lollapalooza Chile anunció a Marina como el primer sideshow de su versión 2026. 

La cantante galesa, que estará en el festival el domingo 15 de marzo, llegará al Teatro Coliseo el martes 17 de marzo. 

La artista, que fue parte de Lollapalooza en 2016 y 2022, regresará a suelo nacional en el marco de la promoción de su sexto álbum "Princess of Power", además de repasar éxitos como "Primadonna", "Bubblegum Bitch", "How to be a Heartbreaker", entre otros.

Venta de entradas 

Las entradas para Marina en Chile estarán disponibles a partir de este miércoles 19 de noviembre a las 10:00 horas, con una preventa para fans a través de Puntoticket. 

En tanto, la venta general comenzará el viernes 21 de noviembre a la misma hora y mediante el mismo sistema. 

