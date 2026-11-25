El Estadio Bicentenario de La Florida abrirá sus puertas a las 17:00 horas para el show con que Movimiento Original celebrará 20 años de rap y reggae el sábado 5 de diciembre, concierto que además cuenta con una extensa lista de invitados.

A las 18:00 horas comenzará el show de DJ BYTE, mientras que a las 19:30 está programada la presentación del dúo español SFDK.

Los anfitriones de la noche saldrán al escenario a las 21:00 horas y su primera presentación en un estadio -con entradas disponibles solamente en cancha- incluye apariciones especiales de: