Productor del show de AC/DC en Chile defendió precios de entradas: "Estamos dentro del rango"

Este viernes comenzará el proceso de venta de entradas para el concierto que AC/DC ofrecerá en Chile en 2026 y hay un tema que se ha repetido entre los fans: los precios.

Con la entrada más económica a un valor de $85.500 (sin cargo por servicio), este espectáculo ha desatado un debate entre los fans de los conciertos por su alto costo en comparación con otros artistas.

Al respecto Carlos Geniso de DG Medios explicó a La Tercera que en Chile "estamos dentro del rango". "Tú cobras de acuerdo a los gastos que tengas y a los costos que tengas internacionalmente. Y acá lo que tratamos de hacer es maximizar un precio dentro de una lógica y ponerlo en un valor que tiene menos de 90 dólares internacionales. Entonces, ahí tienes un valor que es menos de 100 dólares", complementó.

A modo comparativo, el valor más económico para Chile es de 90,67 dólares; mientras que en Argentina la entrada más barata cuesta 130 dólares y en Brasil asciende a poco más de 158 dólares norteamericanos.

"Creo que internacionalmente estamos dentro del rango, no estamos excediendo. Lo que estamos haciendo es darle una oportunidad al consumidor que, de acuerdo a lo que pueda poder gastar, pueda participar del show de AC/DC. Está más barato que en otros mercados", recalcó el productor.

El recinto

Para este concierto la producción escogió utilizar el Parque Estadio Nacional, que sólo este año ha albergado números como System of a Down, Green Day y Shakira.

"Vamos a tratar de hacer dentro de lo que es el Parque Estadio Nacional, la mejor experiencia posible para el fan, la alta tecnología, y yo creo que van a tener un show que nunca más se va a poder olvidar", explicó Geniso.

Además adelantó que habrá una nueva disposición en el recinto: el escenario se ubicará en el sector norte del parque, es decir, justo detrás de la galería sur del Estadio Nacional.

Con este cambio Carlos Geniso explicó que es para darle a los fans "más visualización". "Vamos a tratar de poder aplanar y darle un mejor nivel al público para que tenga un nivel plano y cubrir todo ese terraplén, que hay para cubrirlo con un tipo de piso especial, o para directamente hacer algún tipo de obra menor que se pueda llegar a mejorar, para que el fan tenga una mejor pisada", concluyó.