Regreso de Simple Plan a Chile agota preventa y abre nuevas localidades

Todo un éxito está siendo el retorno a Chile de la banda de pop punk Simple Plan, agotando la preventa y abriendo más localidades en el Santander Arena (exMovistar Arena).

Los canadienses ampliaron su concierto a "full arena", por lo cual su show del 8 de mayo de 2027 en el escenario capitalino estará habilitado a su capacidad máxima.

A una década de su último show en el país, el grupo trae a Chile su gira de celebración de 25 años, "The Bigger Than You Think! Tour", con un espectáculo que incluirá a la banda estadounidense All Time Low y a los chilenos de Estoy Bien.

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Al abrirse nuevas localidades, habrá una nueva preventa este viernes 30 de octubre, al mediodía, para clientes del banco auspiciador. La venta general comenzará a la misma hora.

Los tickets se podrán adquirir mediante el sistema PuntoTicket y quienes ya hayan adquirido sus entradas recibirán un mail con su nueva ubicación. Si no les acomoda el cambio, podrán solicitar la devolución total de la entrega -incluido el cargo por servicio- en PuntoTicket desde el 29 de octubre hasta el 19 de noviembre.