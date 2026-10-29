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Tópicos: Magazine | Música | Shows en vivo

Regreso de Simple Plan a Chile agota preventa y abre nuevas localidades

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

A una década de su último show en el país, los canadienses traen su gira de celebración de 25 años.

Regreso de Simple Plan a Chile agota preventa y abre nuevas localidades
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El Santander Arena estará habilitado a su capacidad máxima para este show.

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Todo un éxito está siendo el retorno a Chile de la banda de pop punk Simple Plan, agotando la preventa y abriendo más localidades en el Santander Arena (exMovistar Arena).

Los canadienses ampliaron su concierto a "full arena", por lo cual su show del 8 de mayo de 2027 en el escenario capitalino estará habilitado a su capacidad máxima.

A una década de su último show en el país, el grupo trae a Chile su gira de celebración de 25 años, "The Bigger Than You Think! Tour", con un espectáculo que incluirá a la banda estadounidense All Time Low y a los chilenos de Estoy Bien.

Entradas

Al abrirse nuevas localidades, habrá una nueva preventa este viernes 30 de octubre, al mediodía, para clientes del banco auspiciador. La venta general comenzará a la misma hora.

Los tickets se podrán adquirir mediante el sistema PuntoTicket y quienes ya hayan adquirido sus entradas recibirán un mail con su nueva ubicación. Si no les acomoda el cambio, podrán solicitar la devolución total de la entrega -incluido el cargo por servicio- en PuntoTicket desde el 29 de octubre hasta el 19 de noviembre.

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