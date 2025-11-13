Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Nubosidad parcial
Santiago25.8°
Humedad26%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Tópicos: Magazine | Música | Shows en vivo

Tras tocar para Kast, Zúmbale Primo encabeza nuevo festival en el Hipódromo

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El Gran Rancherazo Nacional regresa al recinto hípico de Independencia durante diciembre.

Tras tocar para Kast, Zúmbale Primo encabeza nuevo festival en el Hipódromo
 @grupo_zumbale_primo
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Dejando atrás la polémica tras ser parte del show de cierre de campaña del republicano José Antonio Kast, el grupo Zúmbale Primo ahora alista su presentación como cabeza de cartel en un nuevo festival ranchero.

Se trata del Gran Rancherazo Nacional, que tal como en septiembre pasado tendrá como escenario el Hipódromo Chile, en la comuna de Independencia.

El domingo 7 de diciembre también contempla las presentaciones de Sonora Palacios, Los Llaneros de la Frontera, María José Quintanilla, Los Charros de Luchito y Rafael, Toly Fu y J Matt, ente otros.

Las entradas, a la venta en Tuacceso.cl, tienen valores desde 17.250 pesos, para todo asistente mayor de 12 años.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada