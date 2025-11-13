Tras tocar para Kast, Zúmbale Primo encabeza nuevo festival en el Hipódromo

Dejando atrás la polémica tras ser parte del show de cierre de campaña del republicano José Antonio Kast, el grupo Zúmbale Primo ahora alista su presentación como cabeza de cartel en un nuevo festival ranchero.

Se trata del Gran Rancherazo Nacional, que tal como en septiembre pasado tendrá como escenario el Hipódromo Chile, en la comuna de Independencia.

El domingo 7 de diciembre también contempla las presentaciones de Sonora Palacios, Los Llaneros de la Frontera, María José Quintanilla, Los Charros de Luchito y Rafael, Toly Fu y J Matt, ente otros.

Las entradas, a la venta en Tuacceso.cl, tienen valores desde 17.250 pesos, para todo asistente mayor de 12 años.