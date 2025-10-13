Síguenos:
Tópicos: Magazine | Música

Taylor Swift mostrará el detrás de escena de "The Eras Tour" en serie documental

Publicado:
Autor: Cooperativa.cl

La cantante volverá al streaming para mostrar, en seis episodios, cómo fue la realización de su exitosa gira.

Taylor Swift mostrará el detrás de escena de
 Taylor Swift (@taylorswift) - Instagram
La cantante Taylor Swift confirmó el estreno de "Taylor Swift | The Eras Tour | The End of an Era", una serie documental que muestra el detrás de escena y último show de su exitosa gira. 

De acuerdo al adelanto, la producción se describe como "una mirada íntima a la vida de Taylor mientras su gira llegaba a los titulares y emocionaba a los fans de todo el mundo", destacando la partipación de "artistas, familiares y amigos", incluyendo a Sabrina Carpenter, Ed Sheeran, Florence Welch, entre otros. 

Asimismo, la serie permitirá a sus fanáticos ver a la cantautora presentar "The Tortured Poets Department", su décimo primer álbum lanzado abril de 2024 -en medio del tour-, segmento no incluido en la película del concierto "The Eras Tour", estrenada en octubre de 2023. 

¿Dónde y cuándo ver?

"Taylor Swift | The Eras Tour | The End of an Era", producción que cerrará la taquillera gira de la ganadora de múltiples premios Grammy, llegará a Disney+ el próximo 12 de diciembre, con sus dos primeros episodios. 

En tanto, el resto de los episodios estrenarán el 19 y 26 de diciembre, con dos capítulos semanales. 

