Taylor Swift mostrará el detrás de escena de "The Eras Tour" en serie documental
La cantante volverá al streaming para mostrar, en seis episodios, cómo fue la realización de su exitosa gira.
La cantante Taylor Swift confirmó el estreno de "Taylor Swift | The Eras Tour | The End of an Era", una serie documental que muestra el detrás de escena y último show de su exitosa gira.
De acuerdo al adelanto, la producción se describe como "una mirada íntima a la vida de Taylor mientras su gira llegaba a los titulares y emocionaba a los fans de todo el mundo", destacando la partipación de "artistas, familiares y amigos", incluyendo a Sabrina Carpenter, Ed Sheeran, Florence Welch, entre otros.
Asimismo, la serie permitirá a sus fanáticos ver a la cantautora presentar "The Tortured Poets Department", su décimo primer álbum lanzado abril de 2024 -en medio del tour-, segmento no incluido en la película del concierto "The Eras Tour", estrenada en octubre de 2023.
"Taylor Swift | The Eras Tour | The End of an Era", producción que cerrará la taquillera gira de la ganadora de múltiples premios Grammy, llegará a Disney+ el próximo 12 de diciembre, con sus dos primeros episodios.
En tanto, el resto de los episodios estrenarán el 19 y 26 de diciembre, con dos capítulos semanales.
