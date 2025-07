The Osbournes: el fenómeno televisivo que mostró la vida privada de Ozzy Osbourne

Este martes, se confirmó la muerte de Ozzy Osbourne, vocalista de Black Sabbath e ícono del metal y hard rock.

Si bien, el artista se convirtió en una de las leyendas de la música, su programa "The Osbournes" fue otra arista de su carrera que logró hacer historia, siendo pionero en los docu realities de celebridades.

La historia de The Osbournes

Corría el año 2002 cuando MTV decidió innovar con un docureality sobre el "Príncipe de las Tinieblas" y su familia, integrada por su esposa y manager Sharon -hija del exrepresentante de Black Sabbath, Don Arden-, y sus hijos menores Kelly y Jack.

El espacio de telerrealidad, del que la hija mayor de la pareja se negó a participar, estuvo al aire por cuatro temporadas y mostró al músico en una faceta desconocida hasta ese momento para sus fánaticos: el día a día del hogar familiar.

"De repente, estaba haciendo el programa. No fue idea mía. Sharon es mi jefa, ¿sabes?", dijo Osbourne a Rolling Stone en 2002.

Con un particular estilo, humor ácido y situaciones cotidianas -como discusiones, momentos emotivos e incluso el díficil momento que enfrentaron cuando la matriarca enfrentó un cáncer de colon-, el programa se volvió un éxito, dando pasos a numerosos realities como "Keeping Up with the Kardashians", "The Simple Life" y "Gene Simmons: Family Jewels".

"The Osbournes", que dejó innumerables e icónicas escenas de la voz de "War Pigs", se encuentra disponible en Prime Video.