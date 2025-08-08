Tomo Como Rey protagoniza cuarto show gratuito de "Lolla es Cultura" este fin de semana

Como parte de su programa "Lolla es Cultura", Lotus Producciones anunció el cuarto de cinco espectáculos gratuitos que se están realizando en distintos puntos de Santiago, esta vez con la presentación de Tomo Como Rey.

Según detalló el comunicado oficial, la agrupación, considerada pionera de la "nueva cumbia chilena", ofrecerá un repertorio que fusiona cumbia con ska, rock e incluso punk, incluyendo sus éxitos más conocidos como "El niño maravilla", "Arriba de la pelota" y "Los que toman como rey".

"Los conciertos gratuitos de Lollapalooza Chile buscan reforzar el vínculo entre el festival y la ciudadanía, ofreciendo espectáculos que acercan la música y la cultura a la comunidad", señaló Lotus sobre la iniciativa que ya ha presentado a Gepe, De Saloon y Tikitiklip en diferentes locaciones de la capital.

La producción destaca que Tomo Como Rey "ha desarrollado un repertorio propio que se nutre de diversos estilos" y que su carrera se ha construido "de un intenso trabajo en vivo", abordando tanto temas festivos como de crítica social.

Fecha y lugar

Lugar: Estadio Benito Juárez de Cerrillos

Fecha: Domingo 10 de agosto

Hora: 16:00 hrs

Entrada liberada