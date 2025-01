Twenty One Pilots en Chile: este es el posible setlist del Clancy World Tour

El duo Twenty One Pilots regresará a Chile este 19 de enero con su gira "Clancy World Tour".

Tras presentarse en tres versiones del festival Lollapalooza- 2016, 2019 y 2023- Tyler Joseph y Josh Dun llegarán al Estadio Bicentenario de La Florida, siendo este su primer concierto en solitario.

Posible setlist de Twenty One Pilots en Chile

En el show, los oriundos de Ohio presentará su más reciente álbum "Clancy" (2024), así como reconocidos temas como "Guns for Hands", "Stressed Out", "Ride", "Car Radio", "Shy Away", entre otros, tocando un total de 28 temas según Setlist.fm.

Lista de canciones: