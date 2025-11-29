"Una artista que me inspira": Dua Lipa homenajeó a Shakira con cover de "Antología"

La cantante Dua Lipa rindió tributo a Shakira durante su paso por Colombia con el "Radical Optimism Tour".

La noche de este viernes, la británica se presentó frente a un repleto Estadio El Campín de Bogotá y, como ha sido habitual en su gira actual, hizo un cover de un artista local.

"Les quiero cantar una canción que me encanta muchísimo, de una artista que me inspira por su evolución a través del tiempo y por la manera que ha tocado tantos corazones alrededor del mundo", dijo en referencia a la colombiana.

Posteriormente, añadió: "Creo que todos ustedes pueden ayudarme a cantar la siguiente canción... ¿Si la conocen? Esto es 'Antología'".

Lanzada en 1997, la balada pertenece al álbum "Pies Descalzos" -debut de la oriunda de Barranquilla- y se ha convertido en uno de los grandes clásicos de Shakira debido a su emotiva letra, donde recuerda a su primer amor.

Tras visitar países de la región como Argentina, Brasil y Chile, Lipa ya se encuentra en la recta final de su tour, que concluirá el 5 de diciembre en Ciudad de México.