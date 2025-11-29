Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Despejado
Santiago24.5°
Humedad37%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Tópicos: Magazine | Música

"Una artista que me inspira": Dua Lipa homenajeó a Shakira con cover de "Antología"

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

La cantante, que se encuentra en la recta final de su gira, se presentó anoche en Bogotá.
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

La cantante Dua Lipa rindió tributo a Shakira durante su paso por Colombia con el "Radical Optimism Tour".

La noche de este viernes, la británica se presentó frente a un repleto Estadio El Campín de Bogotá y, como ha sido habitual en su gira actual, hizo un cover de un artista local.

"Les quiero cantar una canción que me encanta muchísimo, de una artista que me inspira por su evolución a través del tiempo y por la manera que ha tocado tantos corazones alrededor del mundo", dijo en referencia a la colombiana. 

Posteriormente, añadió: "Creo que todos ustedes pueden ayudarme a cantar la siguiente canción... ¿Si la conocen? Esto es 'Antología'". 

Lanzada en 1997, la balada pertenece al álbum "Pies Descalzos" -debut de la oriunda de Barranquilla- y se ha convertido en uno de los grandes clásicos de Shakira debido a su emotiva letra, donde recuerda a su primer amor. 

Tras visitar países de la región como Argentina, Brasil y ChileLipa ya se encuentra en la recta final de su tour, que concluirá el 5 de diciembre en Ciudad de México. 

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada