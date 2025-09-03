¿Vendrán a Chile? Radiohead confirma su regreso a los escenarios

Este miércoles, la banda Radiohead confirmó que volverá a los escenarios después de 7 años de silencio.

A través de redes sociales, los intérpretes de éxitos como "High & Dry" y "Creep" anunciaron las fechas para su gira por Europa.

"El año pasado nos reunimos para ensayar, solo por el gusto de hacerlo. Después de una pausa de siete años, nos sentó muy bien volver a tocar las canciones y reconectar con una identidad musical que se ha arraigado profundamente en los cinco", escribió la banda, liderada por Thom Yorke, en Instagram.

De esta forma, el grupo se presentará en Madrid (España), Bolonia (Italia), Londres (Inglaterra), Copenhague (Dinamarca) y Berlín (Alemania), partiendo el próximo 4 de noviembre hasta el 12 de diciembre.

¿Vendrá Radioheard a Chile?

Si bien, fanáticos latinoamericanos de la banda esperan su regreso, por ahora solo se dedicarán a recorrer el viejo continente.

"Por ahora, solo serán estas, pero quién sabe adónde nos llevará todo esto", adelantaron.

Cabe recordar que la última visita de Radiohead a Chile ocurrió el 11 de abril de 2018, en el marco del Festival SUE en el Estadio Nacional, donde presentaron el álbum "A Moon Shaped Pool" y sus grandes éxitos.