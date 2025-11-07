Zúmbale Primo y Los Vikings 5 defienden su participación en cierre de campaña de Kast

La participación de Zúmbale Primo y Los Vikings 5 en el cierre de campaña del candidato presidencial José Antonio Kast generó una ola de críticas entre sus seguidores, quienes cuestionaron que ambos grupos aceptaran presentarse en el acto programado en el Movistar Arena.

En redes sociales, los fanáticos acusaron a ambas bandas de actuar por intereses económicos y de respaldar a un candidato asociado a la defensa de la dictadura, lo que generó una ola de comentarios negativos que llevó a Zúmbale Primo a desactivar las interacciones en Instagram y a Los Vikings 5 a limitarlos.

En conversación con The Clinic, el bajista y codirector de Los Vikings 5, Edson Núñez, defendió la decisión del conjunto y negó cualquier afinidad política con Kast. Afirmó que la participación responde exclusivamente a motivos laborales, recordando que la banda ha tocado para autoridades de distintas tendencias.

"Nuestro voto va en las urnas, si nos pagan, allá vamos", declaró, enfatizando que once familias dependen de estos ingresos.

Por su parte, La Cuarta obtuvo la versión de Zúmbale Primo, cuyo animador y cofundador, Álex Muñoz, reiteró que la agrupación aceptó la invitación por razones de trabajo: "Fue quien primero nos llamó y puso el dinero encima de la mesa". También destacó que más de 20 familias dependen directamente de la banda.

Hasta el momento, ninguna de las dos agrupaciones ha promocionado oficialmente en sus redes su presencia en el evento de Kast.