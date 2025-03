No supera a Chile: George Harris se burla de los chilenos y Viña en nuevo show

Tras su bochornoso paso por el Festival de Viña 2025, George Harris regresó a los escenarios, donde aprovechó de burlarse de los chilenos y el certamen de la Ciudad Jardín.

A través de su canal de YouTube, el comediante venezolano compartió su última presentación en Miami- que se lleva a cabo habitualmente los días jueves-, donde repasó su fracaso en el evento viñamarino.

"¡Qué vaina lo que nos ha pasado! Yo que estaba tan contento que iba para mi vaina, primer venezolano invitado a un festival internacional (...) Lo que pasó fue como cuando Will Smith le metió el coñazo a Chris Rock. Uno se queda, marico, con la cabeza... la diferencia es que en ese festival no existe Will Smith. Si hubiera una figura importante es como si Don Francisco me hubiera metido un coñazo", partió diciendo.

Asimismo, el humorista se lanzó contra la organización del evento, calificando el proceso como "fastidiosísimo", ya que debió enviar su libreto en varias ocasiones. "No se lo recomiendo a ningún comediante del mundo que pase por esa huevonada", afirmó.

"Me subí en esa vaina sin saber lo que me esperaba. Yo no tenía ni remota idea de esa vaina que estaba toda montada, una vaina xenofóbica, que odian a los venezolanos, tienen cuatro meses conmigo en pantalla de TV diciendo '¿por qué invitaron a un venezolano?', algo patético, una cosa violenta. No me lo esperaba", continúo.

Además, el venezolano atacó asegurando que "la gente del sur es muy depresiva" y que a los chilenos "no se les entiende cuando hablan", matizando segundos después con que "el pueblo chileno no tiene culpa de lo que pasó y lo que se montó durante mucho tiempo".

"La organización del Festival siente que la cagaron (...) Yo no me estoy victimizando. Yo no estoy sangrando por la herida. No vamos a seguir hablando toda la vida de un Festival que ya casi nadie ve", agregó durante el show.