Pablo Chill-E responde a críticas de Horacio Saavedra: "Siempre fui más del tío Valentín"
El artista urbano lanzó una irónica respuesta a los dichos del músico por su show sinfónico.
El cantante Pablo Chill-E respondió a las críticas de Horacio Saavedra, quien calificó su show sinfónico como "remedo de concierto".
"La verdad traté de disfrutar y entender este invento tipo concierto estelar de música urbana, pero no pude seguir", escribió el exdirector de orquesta del Festival de Viña mediante Instagram.
Y añadió: "La monotonía y pobreza de texto acompañada de 'reef' (la palabra correcta es riff) repetidos hasta el cansancio con una pseudo orquesta sinfónica de 25 músicos, que no da para Ccamerata, no vi contrabajos, cornos, flautas, oboe, fagot, tímpanys, etcétera (...) Mi concepto de música, definitivamente es otro".
Tras estas lapidarias opiniones, la reacción del exponente del género urbano no tardaron en llegar, lanzando un irónico mensaje.
A través de su cuenta de X, el artista compartió una breve respuesta, desmarcándose del trabajo de Saavedra.
"Viejo chico pelao. Siempre fui más del tío Valentín", escribió el intérprete de "My Blood", destacando la trayectoria del compositor, pianista y ganador del Premio Nacional de Artes Musicales, Valentín Trujillo.
Viejo chico Pelao siempre fui más del tío Valentín en todo caso— Pablo Chill-E (@LaflarePaulito) September 8, 2025