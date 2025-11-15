Concierto gratuito en el GAM: niños de 5 a 11 años tocarán con la Orquesta Pre Infantil Metropolitana

La Orquesta Pre Infantil Metropolitana de la Fundación de Orquestas Juveniles e Infantiles de Chile (FOJI) se presentará en un concierto gratuito el martes 18 de noviembre, a las 19:00 horas, en el Centro Cultural Gabriela Mistral (GAM).

El evento, denominado Formando Melodías, mostrará el avance musical de niños y niñas de entre 5 y 11 años que integran la Escuela de Orquestas y el Programa de Iniciación Musical Preescolar.

Antes de la presentación principal, 13 estudiantes del programa preescolar interpretarán piezas trabajadas junto a reconocidos maestros e instrumentistas. Para muchos de ellos será su primera experiencia en un escenario.

Cómo asistir al concierto

El concierto Formando Melodías es gratuito y abierto a todo público. El ingreso será por orden de llegada en Alameda Libertador Bernardo O'Higgins 227, hasta completar aforo. Las personas con credencial de la Red Chile Cuida contarán con acceso preferencial previa inscripción.