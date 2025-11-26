Festival de música para la infancia se despide con dos fechas gratuitas en Santiago y Viña del Mar

La edición número 11 del Festival nacional de música para la infancia FestiCrin se alista para sus últimos dos espectáculos gratuitos en Santiago y Viña del Mar.

El evento, organizado por la asociación de Creadores Infantiles de Chile, ya pasó por éxito por la comuna de Independencia en la capital, la ciudad de Rancagua y el Centro Cultural Gabriela Mistral.

Ahora FestiCrin se prepara para debutar en el Parque Mapocho Río en la comuna de Cerro Navia este sábado 29 de noviembre. El show comenzará a las 15:30 horas y estará protagonizado por Volantín, Lechuga Mecánica, Electrorobot, Alcachofas Rebeldes y Mapocho Orquesta.

La última presentación se realizará el sábado 6 de diciembre en el Museo Artequin Viña del Mar con actuaciones musicales contempladas entre las 14:30 y las 18:00 horas.