Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Despejado
Santiago16.0°
Humedad66%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Tópicos: Magazine | Panoramas

Festival de música para la infancia se despide con dos fechas gratuitas en Santiago y Viña del Mar

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El evento ya pasó por Independencia, Rancagua y el GAM.

Festival de música para la infancia se despide con dos fechas gratuitas en Santiago y Viña del Mar
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

La edición número 11 del Festival nacional de música para la infancia FestiCrin se alista para sus últimos dos espectáculos gratuitos en Santiago y Viña del Mar.

El evento, organizado por la asociación de Creadores Infantiles de Chile, ya pasó por éxito por la comuna de Independencia en la capital, la ciudad de Rancagua y el Centro Cultural Gabriela Mistral.

Ahora FestiCrin se prepara para debutar en el Parque Mapocho Río en la comuna de Cerro Navia este sábado 29 de noviembre. El show comenzará a las 15:30 horas y estará protagonizado por Volantín, Lechuga Mecánica, Electrorobot, Alcachofas Rebeldes y Mapocho Orquesta.

La última presentación se realizará el sábado 6 de diciembre en el Museo Artequin Viña del Mar con actuaciones musicales contempladas entre las 14:30 y las 18:00 horas.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada