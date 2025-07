Juan Pablo Sáez se lanza contra su exmujer: "Quiere sacar a mi hija a la mala del país"

El actor Juan Pablo Sáez volvió a aparecer en "Primer Plano" para abordar la polémica con su exesposa Camille Caignard, quien presentó una denuncia en contra del intérprete por violencia familiar a inicios de junio.

En conversación con el programa, el intérprete -que volvió a causar polémica tras un incidente en el colegio de su hija, donde se le acusó por haber violado una orden de alejamiento- insistió en que las acusaciones no tienen fundamento y que está siendo "víctima de una injusticia".

"No solo la niego (la violencia intrafamiliar), te juro por mi vida que no le he pegado jamás, que soy inocente y que estoy siendo perseguido", declaró al espacio de Chilevisión.

Además, el intérprete de DJ Billy en "Adrenalina" aprovechó para lanzarse contra Caignard, afirmando que está buscando la forma de irse de Chile junto a la hija de 12 años que tienen en común, sin su autorización.

"Mi exmujer se quiere ir a otro país, pide arraigo para que yo no pueda salir de Chile a buscar a mi hija, si es que ella la saca", afirmó el artista, acusando a la mujer de robarse "mi pasaporte, para ver si en algún paso fronterizo logra engañar a la policía y sacar a mi hija de mala manera a otro país".

Finalmente, Sáez afirmó que toda esta controversia es una especie de "experimento social" en su contra. "Ser hombre es igual a ser culpable", afirmó.

Por su parte, la defensa de la víctima entregó comunicado al programa, donde indicó que la exmujer de Saéz y su hija fueron expulsadas de la casa familiar, y que la fuente laboral de Caginard se ha visto afectada debido al quiebre con el actor.