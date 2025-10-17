A los 98 años muere Ed Williams, actor de "¿Y dónde está el policía?" y "Police Squad"

Ed Williams, el actor que interpretó al científico Ted Olson en la serie de televisión "Police Squad!" y en las películas originales de "¿Y dónde está el policía?", falleció a los 98 años.

Stephanie Williams, nieta del actor, confirmó su fallecimiento al medio especializado The Hollywood Reporter y precisó que ocurrió el pasado 2 de octubre.

Nacido en San José, California, en 1926, Williams sirvió a la marina de EE.UU. antes de mudarse a Hollywood con su esposa, Nancy, en 1955.

El artista comenzó su trabajo actoral en teatro y puso pausa a su carrera para enseñar radiodufusión en una escuela de Los Ángeles.

En la década de los años sesenta, Williams volvió a audicionar pero no fue hasta 1982 que consiguió su papel más conocido como el científico Ted Olson en "Police Squad!", una serie de televisión de comedia que satirizaba los dramas policiales.

Además de su interpretación como Olson, el actor interpretó en varias ocasiones a reverendos, uno de los más recordados es el de la película "Father of the Bride" (1991), protagonizada por Steve Martin y Diane Keaton.

El actor protagonizó un capítulo de "Crazy Like a Fox" y apareció en proyectos como "Ratboy" (1986), "Nickel & Dime" (1992), "Carnosaur" (1993), y "Hollywood Radio Players" (2022-2023) fue el último.