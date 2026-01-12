"Éramos uña y mugre": Priscilla Vargas envió sentido mensaje por la muerte de Andrés Caniulef

La periodista Priscilla Vargas envió a través de sus redes sociales un sentido mensaje de despedida a Andrés Canulef, fallecido el pasado viernes a sus 48 años.

"Viviste a 1000 por hora y cumpliste tu sueño de trabajar en televisión, donde te luciste. Éramos uña y mugre en la universidad, nos reíamos con ganas camino de ida y vuelta a la casa, cuando hacíamos los trabajos y hasta nuestra tesis juntos", detalló "Pri", recordando la época en la que estudió junto a Caniulef.

"Fui testigo de esa alegría y simpatía que te caracterizaba y de tus ganas de salir adelante y mejorar. Tienes toda mi admiración por eso. Que esas risas y carcajadas continúan en el cielo, amigo. Descansa", agregó Vargas.

Este lunes en el matinal "Tu Día", Prisiclla Vargas volvió a recordar a su colega y agregó que "ha sido un proceso muy triste, pero la verdad es que parte de lo que conversábamos es que fue una persona que vivió tan rápido su vida, cumplió tan rápido sus sueños, que eso, de alguna manera, los deja mucho más tranquilos".