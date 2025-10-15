Alec Baldwin protagonizó accidente automovilístico junto a su hermano: se estrelló contra un árbol

Este lunes, Alec Baldwin sufrió un accidente automovilístico mientras estaba en compañía de su hermano Stephen.

Según reportes de TMZ, el hecho tuvo lugar en East Hampton, Nueva York, cuando el intérprete estrelló la camioneta Range Rover de su esposa contra un árbol al intentar esquivar un camión de basura que se travesó en el camino.

Además, el portal People señaló que el incidente ocurrió en medio de una tormenta tipo "nor'easter" que afectaba la región con intensas lluvias, ráfagas de viento y caída de árboles.

Alec Baldwin crashes Range Rover into tree in the Hamptons https://t.co/jIdrAUv6Ky pic.twitter.com/JgGCznsUqp — New York Post (@nypost) October 13, 2025

Alec Baldwin aclara el accidente

Tras la viralización de las imágenes, el actor utilizó sus redes sociales para hablar al respecto.

"Mi hermano Stephen estaba visitándome en Long Island, pasamos el fin de semana allá por el festival de cine. Pero esta mañana tuve un accidente de auto", contó, indicando que el auto de su mujer "quedó destrozado".

Pese al fuerte impacto, el artista aclaró que tanto él como el suegro de Justin Bieber salieron prácticamente ilesos: "Estoy bien, mi hermano está bien, bippity-bop", dijo con humor.

"Gracias al Departamento de Policía de East Hampton que vino a ayudarme... [y a mi esposa] Hilaria, te amo más que a nada (...) Voy a California para reunir a mi familia por unos días. Estoy bien", afirmó.

El percance ocurre poco más de un año después de que Balwin enfrentara cargos por homicidio involuntario por la tragedia de "Rust", que terminó con la vida de Alyna Hutchins, directora de fotografía, caso que finalmente fue destimado.