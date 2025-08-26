Álvaro Ballero anuncia quiebre con Ludmila Ksenofontova tras 17 años de matrimonio

El exchico reality Álvaro Ballero confirmó este martes el fin de su matrimonio con Ludmila Ksenofontova tras 17 años juntos.

A través de su cuenta de Instagram, la figura televisiva se refirió a su separación: "Somos un matrimonio de 17 años de historia, con una sólida familia compuesta por 4 increíbles y empoderados niños, hoy hemos decidido tomar tiempo, reflexionar y separarnos", partió diciendo.

Bajo esta línea, el hermano de Carla Ballero confesó que este proceso ha sido "el más difícil y doloroso de mi vida, aquí no hubo engaño, pero los últimos años han sido tan difíciles que han afectado inevitablemente a la relación".

"Esta será toda la comunicación que daré, por respeto a nuestra familia y relación no emitiré ningún comentario más de lo expresado aquí", enfatizó el ganador de "Protagonistas de la fama".

Finalmente, agregó: "Le deseo a Ludmila lo mejor, porque para mí seguirá siendo la persona más importante e inspiradora en mi vida y la mejor madre que mis hijos podrían haber tenido", cerró.

En 2008, Ballero conoció a Ksenofontova mientras participaba en el programa "Estrellas en el Hielo", casándose poco después con la bailarina y patinadora rusa, con quien tuvo cuatro hijos: Milla, Vika, Ivana y Santino.