Andrés Caniulef confirma que Pablo Herrera quería golpearlo: "Vino muy exasperado"

El periodista Andrés Caniulef confirmó haber tenido un conflicto con el cantante Pablo Herrera, quien irrumpió abruptamente en los estudios del programa "No es lo mismo" de Tevex con la intención de golpearlo.

La polémica se originó luego de que Karoll Román, pareja del artista y actual candidato a diputado, renunciara como panelista del espacio, a raíz de diversos problemas con el equipo.

Además, protagonizó una discusión en vivo con el conductor, originada por los comentarios de televidentes sobre la dentadura de la coach motivacional.

En este contexto, el músico apareció en el canal en busca del comunicador: "Sé que él vino muy exasperado reclamando que yo maltrataba a su mujer, y que efectivamente por eso, me merecía un combo en el hocico", dijo Caniulef a "Hay que decirlo" (Canal 13).

Asimismo, señaló que "lo que me parece más terrible es que venga en calidad de apoderado de su pareja y que venga con ese nivel de agresividad".

"Nunca había visto una situación así, yo he trabajado en todos los canales de televisión chilena y para mí es algo completamente inédito, extrañísimo", añadió.