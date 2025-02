Andrés Caniulef revela diagnóstico positivo de VIH: "Vivo una vida absolutamente normal"

El periodista Andrés Caniulef reveló su diagnóstico positivo de VIH y relató cómo ha sido su vida en los últimos años.

En conversación con Lun, el ex Mega reveló que comenzó a sentir los primeros síntomas en 2017, por lo que se realizó el examen respectivo.

"Empecé a enfermarme mucho (...) Fui al médico y me mandó a hacerme exámenes, entre ellos el del VIH", relató Caniulef, agregando que "en la clínica me dijeron que si es positivo te llaman y me llamaron".

Tras saber el resultado, el periodista asegura haber evitado el diagnóstico y de haberse ido de vacaciones a España. "Allá tuve muchos pensamientos fatalistas. Te metes en un loop de cómo vas a enfrentarlo, a contarle a tu familia, qué iba a significar en mi vida, si me iba a morir", aseguró.

Su tratamiento

Al volver a Chile siguió ignorando al virus hasta que su salud se deterioró enormemente. Fue allí cuando decidió asumir su realidad y comenzar un tratamiento que mantiene hasta la actualidad.

"Como es una enfermedad crónica, te tienes que tomar un medicamento todos los días. Al mes de comenzar el tratamiento me empecé a sentir mejor y a los seis meses mi VIH era indetectable e intransferible", sostuvo.

Sobre su presente Andrés Caniulef recalcó que "vivo una vida avsolutamente normal (...) El VIH no te mata, lo que te mata es la vergüenza, el miedo y lo que te hacen sentir otros".